"Przecież to trzeba być debilem!". Mocne słowa Jakubiaka

Nie sądzę, żeby poważny człowiek, były minister finansów pisał o narodzie "debile". Przecież to trzeba być debilem, żeby coś takiego napisać. Więc ja nie sądzę, żeby on w stanie trzeźwości to zrobił – powiedział poseł Marek Jakubiak. Polityk odniósł się w ten sposób do wpisu Dariusza Rosatiego.

Dziennikarz "Gazety Wyborczej" Bartosz Wieliński napisał na Twitterze, że Prawo i Sprawiedliwość rozbroiło polski wywiad. Jak podkreślił, upubliczniając zbiór zastrzeżony ujawniono najbardziej strzeżone tajemnice, w tym listy agentów. Do sprawy odniósł były europoseł Dariusz Rosati. "Niestety, rządzą nami debile. I niestety, naród bije im brawo. Do spółki z Putinem" – napisał polityk. O komentarz Rosatiego pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Marek Jakubiak. – Widać, że pan Rosati nie czyta gazet czy internetu. Ja z panem Dariuszem Rosatim byłem w jednym z programów i zupełnie inaczej mówił – zaczął. Poseł zasugerował, że w chwili kiedy Rosati pisał swój post był pod wpływem alkoholu. – Są dwie prawdy: piłeś – nie jedź i piłeś – nie pisz. Nie sądzę, żeby poważny człowiek, były minister finansów pisał o narodzie "debile". Przecież to trzeba być debilem, żeby coś takiego napisać – mówił. – Więc ja nie sądzę, żeby on w stanie trzeźwości to zrobił – dodawał Jakubiak. – Obrażanie suwerena, że ma inne zdanie niż jaśniepan myśli że suweren powinien mieć, to jest obrażanie samego siebie. Chciałbym jeszcze tylko zapytać: A kto pana wybrał, Panie Rosati? Sami mądrzy widocznie – skwitował.