Szczerski: Prezydenci zaakceptowali projekt porozumienia ws. zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce

Jeszcze dziś ma dojść do podpisania porozumienia.

– Prezydenci Polski i USA Andrzej Duda i Donald Trump zaakceptowali w środę warunki porozumienia w sprawie zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Wszystko to, co zawiera owo porozumienie – to dosłownie wiadomość sprzed chwili – ostatecznie dzisiaj zostało zaakceptowane przez obu prezydentów – powiedział Szczerski podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie.

Jak poinformował szef gabietu prezydenta Andrzeja Dudy, "porozumienie zawiera wszystkie komponenty niezbędne do tego, żeby mówić o jakościowej i ilościowej zmianie, jeśli chodzi o obecność wojsk amerykańskich w Polsce w ramach NATO dla potrzeb regionu, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa naszego kraju". – Przygotowujemy się już formalnie do podpisania tego dokumentu i przyjęcia go przez prezydentów dzisiaj podczas wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu – zaznaczył Krzysztof Szczerski.

Na godz. 18 czasu polskiego zaplanowano spotkanie Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Po rozmowach odbędzie konferencja prasowa.

