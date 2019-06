Pawłowicz o Musiale: Katolik infantylny

W miniony weekend ulicami Warszawy po raz 19. przeszła organizowana przez środowiska LGBT Parada Równości. Uczestnicy tego wydarzenia domagali się m.in. legalizacji tzw. małżeństw homoseksualnych i prawa dla nich do adopcji dzieci. Na marszu nie zabrakło incydentów uderzających w wiarę chrześcijańską, do których w późniejszym oświadczeniu odniósł się rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. dr Paweł Rytel-Andrianik.

W nawiązaniu do tego wydarzenia Maciej Musiał, aktor znany z serialu TVP "Rodzinka.pl", opublikował na Instagramie swoje zdjęcie w koszulce z sześciobarwną tęczą. "Love is love" – napisał. Wielu fanów aktora nie kryło zdziwienia. Padło również wiele słów krytyki. Do tej ostatniej odniósł się w krótkim oświadczeniu sam zainteresowany. "Po prostu napiszę, co czuję. Jest mi smutno. Szalenie przykro. Bo mój ostatni post miał w komunikacie łączyć, a jednak znowu podzielił. Głęboko wierzę, że z perspektywy katolika jest możliwy szacunek, nawet jeśli coś nie zgadza się z nauką Kościoła. Ten szacunek chciałem wyrazić i czuję, że trzeba go wyrażać" – napisał Musiał na Instagramie, tłumacząc swoje intencje.

To jednak nie przekonało prof. Krystyny Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości. Jej zdaniem postawa młodego aktora jest infatylna. "Proszę pana,to COŚ to patologia i grzech.NIE zgadza się z nauką Kościoła i na szacunek NIE zasługuje bo to dla Boga „obrzydlistwo” – komentuje parlamentarzystka na Twitterze.