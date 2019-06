Polska demokracja zagrożona? Prezydent Duda do dziennikarki: Ktoś panią oszukał

– Nie troszczę się o stan demokracji w Polsce, znam Polaków i ich liderów. Polska radzi sobie doskonale i tak będzie też w przyszłości – odpowiedział prezydent Donald Trump. Riposta polskiego przywódcy była znacznie krótsza: – Myślę, że ktoś panią oszukał. Demokracja w Polsce ma się doskonale.

Temat powrócił podczas konferencji prasowej polityków, już po rozmowie w Gabinecie Owalnym. Pytanie o stan demokracji w Polsce zadał inny dziennikarz, przywołując przykład zmian w Sądzie Najwyższym. Prezydent naszego państwa odpowiedział: – w Polsce jest przestrzegana wolność słowa; są przestrzegane standardy konstytucyjne, takie jak w USA, prawo zgromadzeń, prawo do wolności wypowiedzi; są wolne media; jest wszystko to, co funkcjonuje w normalnej demokracji.

Andrzej Duda podkreślił, że to co dzieje się np. w sądownictwie to realizacja zapowiedzi jeszcze z kampanii wyborczej. Polityk zapewnił, że wymiana kadr jest konieczna do całkowitego oczyszczenia Polski z problemów, jakie przyniosły lata komunizmu. Prezydent zachęcił amerykańskich dziennikarzy, aby odwiedzili nasz kraj i na własne oczy przekonali się, że państwo prawa w Polsce ma się dobrze. Jak zaznaczył, normalną cechą demokracji jest to, że raz rządzi obóz bardziej konserwatywny, a raz liberałowie.