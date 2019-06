"Sąd obnażył pustkę wypowiedzi polityków PiS". Kramek o decyzji sądu ws. Kozłowskiej

Jak informowaliśmy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Urzędu ds. Cudzoziemców o wydaleniu Ludmiły Kozłowskiej z Polski i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Do decyzji stołecznego sądu odniosła się w oświadczeniu Fundacja Otwarty Dialog.

"Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, gdyż wyrok WSA ws. Lyudmyly to kolejna przegrana w sądzie sprawa przeciwko ODF i jej aktywistom" – czytamy. "Ten wyrok to nie tylko wygrana Fundacji, ale – co podkreślamy - również członków społeczeństwa obywatelskiego, którzy od grudnia 2015 roku podejmują działania w celu obrony trójpodziału władzy i niezależności polskiego sądownictwa oraz niezawisłości sędziowskiej" – dodano. Jak podkreślono w oświadczeniu,walka o pełne prawa swobodnego przemieszczania się Kozłowskiej po krajach strefy Schengen nie jest jeszcze w pełni zakończona. "[...] ale już dziś wszystkim tym, którzy wspierali Lyudmylę oraz naszą Fundację i okazali nam solidarność w tym trudnym czasie rządowej nagonki, pragniemy ogromnie podziękować" – czytamy.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2018 r. Kozłowska została deportowana z terytorium Unii Europejskiej na skutek wpisania do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) przez polskie władze. Powód? Wątpliwości dotyczące fundacji Otwarty Dialog, której finanse sprawdzała m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

