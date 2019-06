Do Polski przyjadą żołnierze USA, ale co na to Niemcy? Schnepf zaskakuje

– Jeżeli nie było jakieś rozmowy uzgodnieniowej z rządem niemieckim, to oczywiście jest to co najmniej nietakt dyplomatyczny – mówił Ryszard Schnepf, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych w TVN24. Tymi słowami Schnepf zareagował na informację, że do Polski przyjedzie tysiąc żołnierzy amerykańskich.

Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Polski podpisali wspólną deklarację o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Polski. USA planują zwiększyć swoją aktualną obecność wojskową w Polsce; ta trwała obecność wzrośnie w najbliższej przyszłości o około 1000 dodatkowych żołnierzy. Były ambasador Ryszard Schnepf podkreślił w programie "Kropka nad I", że kwesta przesunięcia amerykańskich żołnierzy, którzy dotąd stacjonowali w Niemczech, powinna zostać skonsultowana z rządem niemieckim. W przeciwnym radzie polska dyplomacja popełniła pewien nietakt, co jak twierdzi "nie wróży dobrze naszej obecności i aktywności w ramach Unii Europejskiej". Schnepf podkreślił, że nie wyobraża sobie, aby deklaracje polsko-amerykańskie nie zostały poprzedzone rozmową z niemiecką stroną. W dalszej części rozmowy były ambasador przekonywał, że sama wizyta Andrzeja Dudy w USA wpisuje się w kampanię wyborczą. – Dobrze, żeby dla Donalda Trumpa też była ważna, ale nie ma co do tego wątpliwości, że to przede wszystkim prezydent Duda jest beneficjentem – przekonywał Schnepf.