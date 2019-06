Nowy film Vegi zmieni wynik wyborów? Onet: Scenariusz dostał się w ręce polityków PiS

6 września do kin trafi nowy film Vegi. Obraz będzie zatytułowany "Polityka". Reżyser kręcił go pod innym tytułem, aby jak najmniej informacji na jego temat wyciekło przed premierą. – Wyjechałem z moim montażystą do Azji. Aktualnie składam ten film w Tokio po to, żeby nic nie zakłóciło jego premiery – mówi reżyser.

Vega przekonuje, że przez lata starałs ię trzymać z daleka od świata polityki, ale obecnie jest to najbardziej kontrowersyjny temat, który dzieli całe rodziny. – W moim filmie chcę pokazać polityków takimi, jakimi naprawdę są. Na co dzień widzimy pewną fasadę, obserwujemy to, co oni kreują na potrzeby mediów – mówi twórca.

Reżyser nie ukrywa, że składano mu propozycje, by zmienił datę premiery filmu, bo może mieć on wpływ na wynik wyborów. – Grożono mi też, że zostanę pomówiony – przyznaje.

– Scenariusz został przechwycony, a ja już kilkukrotnie spotkałem się z próbami nacisku. Komunikowano mi wprost, że ten film uderzy w określone frakcje polityczne i może mieć wpływ na wynik wyborów, dlatego namawiano mnie do przesunięcia premiery na po wyborach i składano różne intratne propozycje – mówi w rozmowie z portalem.

Scenariusz filmu trafił w ręce polityków PiS i wywołał wśród nich prawdziwe przerażenie – informuje Onet.



Czytaj także:

Walczyli z nienawiścią, dlaczego teraz milczą? Celny komentarz Semki

Czytaj także:

Jeszcze w tym roku premiera drugiej części filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu"