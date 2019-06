Kukiz o koalicji z PSL. "Rozmawiam ze wszystkimi, tak jak po prostu w handlu”

W rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus, Paweł Kukiz komentował szanse na zawiązanie koalicji z ludowcy. – PSL to nie jest tylko pan Kosiniak-Kamysz (...)To są również inne osoby wartościowe, z którymi fajnie się rozmawia generalnie – mówił polityk.

Kukiz dodał, że być może już pod koniec przyszłego tygodnia zapadną jakieś decyzje w tym zakresie. – Jest kilka takich opcji politycznych na naszym politycznym rynku. Rozmawiam ze wszystkimi i tak jak po prostu w handlu. Ci, którzy będą bliscy popierania, ci którzy poprą nasze sztandarowe postulaty zmian ustrojowych, to są nasi naturalni sojusznicy. A może wszyscy razem – dodał lider Kukiz'15.

Najpierw Kukiz'15, potem PSL

– Jeżeli PSL przekroczyłby próg wyborczy, a obóz Zjednoczonej Prawicy potrzebowałby koalicjanta, to my w oczywisty sposób najpierw tego koalicjanta będziemy szukali w ruchu Kukiz’15. Gdyby jednak istniała taka potrzeba, to ani my – politycy Zjednoczonej Prawicy ani, doradzam tak kolego z PSL-u, ani oni, nie powinniśmy z góry zakładać, że współpraca rządowa nie jest możliwa – tłumaczył dzisiaj Jarosław Gowin w rozmowie z Piotrem

