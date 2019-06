Strażak nie chciał ratować gejów z pożaru i "tęsknił za Hitlerem". Został zwolniony

"Jak czytam wypowiedzi pedałów, to zaczynam tęsknić za czasami Hitlera. Kur** jakie związki co wy pie*****cie. Zapraszam do mnie w okolice – zobaczycie, jak pięknie są tutaj traktowani pedały. I uwierzyć, że ja ich jeszcze z pożaru mam wyciągać" – napisał na Facebooku Marcin J., komendant Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzezinki. Strażak został usunięty ze służby.

O zwolnieniu Marcina J. poinformowali strażacy z OSP w Brzezince. "Jesteśmy po to, by służyć każdemu człowiekowi, który nas potrzebuje, bez względu na jego poglądy, przekonania, przynależność rasową, wyznanie czy orientację seksualną. Kierujemy się uniwersalnymi, humanistycznymi zasadami" – napisali na Facebooku, uzasadniając uchwałę o wykluczeniu druha z członkostwa w OSP i przepraszając za jego wpis. Internauci chwalą OSP za szybką reakcję na homofobiczny wpis strażaka. "Bardzo miło przeczytać, że OSP Brzezinka kieruje się przyzwoitością i szacunkiem do wszystkich ludzi", "Życie, zdrowie oraz Ideały OSP/PSP to coś więcej niż własne poglądy. Gratuluję! Wielki Szacunek dla takiej postawy. Nienawiść nie może być tolerowana!" – komentują użytkownicy Facebooka.