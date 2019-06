Gdańsk: Gwałt w szpitalu psychiatrycznym. Ofiarą 15-letnia pacjentka

15-latka trafiła na oddział dla dorosłych, ponieważ na dziecięcym nie było miejsca. Razem z nią w pokoju była jeszcze dorosła kobieta. W nocy doszło do gwałtu. Sprawca to prawdopodobnie pacjent, który przebywał w sąsiedniej sali. Sprawę bada już prokuratura.

– Ten mężczyzna był wcześniej zgłaszany do pielęgniarek przez innych pacjentów, że sam sobie chodzi po różnych salach, że komuś coś zabrał, wypił i robił, co chciał. Doszło tutaj do gwałtu, ale gdyby wziął poduszkę i ją udusił przez sen? To są ludzie po lekach, z zaburzeniami i niestety dużo rzeczy się tam podobno zdarza – mówi w rozmowie z Radiem Gdańsk matka 15-latki.

Jak informuje portal Fakt24.pl Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, postępowanie prowadzone jest w kierunku doprowadzenia małoletniej do poddania się czynności seksualnej. Zgwałcona ma zostać przesłuchana przez sąd przy obecności psychologa. W sprawie nikt nie został jeszcze zatrzymany.

Czytaj także:

Komisja śledcza ds. Amber Gold przyjęła raport końcowy. Opozycja złoży zdanie odmienneCzytaj także:

Strażak nie chciał ratować gejów z pożaru i "tęsknił za Hitlerem". Został zwolniony