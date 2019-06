"Podłość, którą trudno przebić". Niemiecki dziennik krytykuje PZPN za użycie słowa "pogrom"

Święczkowski: Falenta zostanie przesłuchany, będzie mógł złożyć wyjaśnienia

Bierzemy pod uwagę to, co nowego mówi Marek Falenta w tego rodzaju pismach kierowanych do różnych instytucji i zapewniam państwa posłów, iż prokuratorzy przesłuchają na te okoliczności podejrzanego – poinformował w Sejmie prokurator...