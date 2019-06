Klepacka: Zrobili ze mnie homofoba

Mistrzyni stała się obiektem ataku nie tylko środowisk homoseksualnych, ale gwiazd takich jak m. in. Kinga Rusin oraz Borys Szyc po tym, jak głośno skrytykowała przyjęcie przez władze Warszawy Karty LGBT+. "Niektóre środowiska wykorzystały urywki cytatów z moich wywiadów i zrobiły ze mnie homofoba. To się rozprzestrzeniło i uważam, że to jest nie w porządku. Przekręcanie moich słów i manipulowanie nimi jest bardzo nie w porządku" – mówi sportsmenka w wywiadzie udzielonym "Tygodnikowi Solidarność".

Klepacka podkreśla: "Ja po raz kolejny mówię, że do osób homoseksualnych nic nie mam (…) Ja po prostu nie zgadzam się z ideologicznymi postulatami, które są forsowane w Warszawie i nie tylko tutaj. To niszczy dziecko i rodzinę. Powinno być odwrotnie, tak żeby jak najpóźniej rozbudzać tę seksualność".