PO-KO apeluje do rządu "w ważnej sprawie". Wsparła ich Małgorzata Rozenek-Majdan

– Razem z Małgorzatą Rozenek-Majdan apelujemy: niech rząd przywróci finansowanie in vitro z budżetu państwa! – oświadczyli w Sejmie posłowie PO-KO. Na konferencji prasowej wystąpili posłanka Marzena Okła-Drewnowicz i poseł Piotr Misiło. Sama celebrytka także pojawiła się na spotkaniu z mediami.

Małgorzata Rozenek-Majdan wielokrotnie przyznawała publicznie, że urodziła dwóch synów dzięki metodzie in vitro. Kiedyś porównała ten proces do "niepokalanego poczęcia", czym zszokowała część opinii publicznej.

Dziś żona Radosława Majdana wsparła polityków opozycji w apelu do rządu. – Od 20 lat dramatycznie spada płodność Polaków i prognozy na ten temat są naprawdę pesymistyczne. WHO wpisało niepłodność na listę chorób społecznych. Chciałabym, żebyśmy zaczęli mówić o leczeniu niepłodności jak o leczeniu choroby – podkreśliła celebrytka w Sejmie. Dodała, że w Polce są dwa główne problemy związane z metodą in vitro. – Pierwszy to stygmatyzacja par, które skorzystały z tej metody, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Tam rozmowy na temat leczenia niepłodności są trudniejsze, niż w dużych ośrodkach miejskich – stwierdziła Rozenek-Majdan. Jak zaznaczyła, drugim palącym problemem jest dostęp do finansowania in vitro. – Każdy, niezależnie od zasobności portfela, zasługuje na to, by zostać rodzicem. Skarb państwa powinien pomóc finansowo w tym leczeniu – oceniła żona piłkarza.

Czytaj także:

Szokujące słowa Rozenek-Majdan. "Nazywam in vitro niepokalanym poczęciem"