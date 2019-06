Dziennikarz pyta Jakubiaka o Kukiza: Nawet nie wiem, co powiedzieć za bardzo

– Miało być trzech tenorów: Kukiz, Liroy, Jakubiak. No i co? Kukiz nie dojechał. Z wielkiego porozumienia, powrotu, tylko tworzenia czegoś nowego wyszły nici – stwierdził Mazurek podczas rozmowy z Markiem Jakubiakiem.

– No tak, nawet nie wiem, co powiedzieć za bardzo – stwierdził w odpowiedzi poseł. Polityk następnie dodał, że do godziny 22 w czwartek wydawało mu się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Do tego momentu Kukiz miał być z nim i Liroyem w "triumwiracie".

– O 10 rano przyszedł i powiedział, że nie zgadza się na żadne porozumienie i wychodzi. Porozumienie, które sam zaproponował. Trochę nas to zaskoczyło, natomiast my czekamy na Pawła – zapewnił Jakubiak.

Osiołek Tuska

Robert Mazurek spytał swojego gościa, czy jego zdaniem Andrzej Duda, jeżeli doprowadzi do wizyty Trumpa we wrześniu w Polsce oraz zniesienia wiz do USA, to "w zasadzie ma drugą kadencję w kieszeni".

– Donald Tusk o białym koniu może zapomnieć. Zostanie mu tylko osiołek – odpowiedział na to pytanie Marek Jakubiak. Zdaniem polityka podpisanie deklaracji zdecydowanie wzmocniło polityczną pozycję Andrzeja Dudy

. – My ciągle, jako ten czarny lud Europy, byliśmy pokazywani przez Niemcy, Francję w kontekstach łamania prawa, braku demokracji, faszyzmu i Bóg raczy wiedzieć czego tam, tymczasem okazuje się, że na Polskę można patrzeć z powodu historii, naszych predyspozycji demokratycznych – mówił Jakubiak w RMF FM.