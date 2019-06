Piasecki wieszczy sukces PiS. Ostra reakcja Giertycha

Giertych w ostrych słowach zareagował na wpis dziennikarza TVN Konrada Piaseckiego, który ocenił, że PiS ma olbrzymie szanse na sukces w jesiennych wyborach, a w jego zasięgu znajduje się nawet większość konstytucyjna. Zdaniem Giertycha wystarczy jedynie, że KE przestanie maszerować w lewo i może pokonać PiS.

"Co za bzdura. Wynik jest otwarty. Niech Pan przesunie wyniki trzech ugrupowań, które weszły do PE na prawo o 1.5%. Ale w prawo, a nie w lewo. Wychodzi wynik 44,40,7.5. Wystarczy przestać maszerować w lewo i odrobić można nawet 5%, czyli wygrać 43,5 do 40,5" – napisał na Twitterze.