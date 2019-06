Zdrojewski: Jestem gotowy na polityczną emeryturę

Zdrojewski podczas rozmowy z RMF FM przyznaje, że od pewnego czasu nosił się z pomysłem rezygnacji z bieżącej polityki.

– W pewnym sensie tak [jestem gotowy na polityczną emeryturę - red.]. Oczywiście ta emerytura będzie od polityki zawodowej – wszystko na to wskazuje, natomiast nie od polityki w ogóle. Natomiast jestem gotowy od pewnego czasu. Muszę powiedzieć, że polityki miałem już od jakiegoś czasu tak serdecznie dosyć, że chętnie bym uciął tą swoją aktywność – zapowiedział polityk.

Były prezydent Wrocławia podkreślił, że nie ma zamiaru wracać do polskiego parlamentu.

– Nie dam się skusić na jedynkę z żadnej formacji politycznej do Sejmu z dwóch powodów. Po pierwsze to, co powtarzałem już parę razy: ja nigdy nie wracam do funkcji, które zakończyłem, które wypełniłem. A po drugie nie biorę stanowiska, czy mandatu, jeżeli nie wiem co mam z nim zrobić – ocenił działacz PO.

Czytaj także:

Mocna przewaga PiS, trzy partie w Sejmie

Czytaj także:

Polityk PO o relacjach z USA: Prawdziwy przełom nastąpił za rządów PO-PSL