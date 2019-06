Saryusz-Wolski: Mogę sobie tylko życzyć, żeby była taka opozycja, to oznacza wieczne rządy rządzących

– Osiem lat czasu było na to, żeby się tymi problemami zająć i nagle się okazuje, że jest smog i parę innych rzeczy. Problem opozycji polega na tym, że jest to kompletnie niewiarygodne – mówił europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski.

Polityk odniósł się do zapowiedzi Grzegorza Schetyny, który stwierdził, że wybory parlamentarne wygra Koalicja Obywatelska. – Wybory europejskie, które miała wygrać KE, a przegrała i to sromotnie, wskazują na to, że trend jest odmienny. Wybory jesienne wygra obóz dobrej zmiany – powiedział.

Na pytanie, kto byłby naturalnym sojusznikiem PiS, odpowiedział: „W sensie programowym PiS jest najbliżej do Kukiza. W sytuacji, gdy PO stała się partią lewicową i postkomunistyczną”.

Europoseł odniósł się również do słów Pawła Kukiza, który powiedział: „ci którzy poprą nasze sztandarowe postulaty zmian ustrojowych, to są nasi naturalni sojusznicy". – O zmianach ustrojowych można rozmawiać, ale tylko w sytuacji, gdy ma się większość konstytucyjną, bo bez tego jest to rozmowa bez szans na wdrożenie tych zmian, ale najpierw trzeba ją zdobyć i wtedy porozmawiać na temat zmian ustrojowych. Propozycje zmian, które głosił pan Kukiz, czyli JOW-y zakładają bipolarny układ i tak naprawdę w ustach Kukiza brzmi to tak, jakby karp domagał się przyspieszenia Wigilii Bożego Narodzenia. To oznacza, że partie o tym rozmiarze poparcia są eliminowane z parlamentu. Do tego jest potrzebna zmiana w konstytucji. Taki system się sprawdza, np. w Niemczech. Wśród konstytucjonalistów jest on rozważany – stwierdził.

Saryusz-Wolski odpowiedział też na zarzuty Grzegorza Schetyny, który odnosząc się do porozumienia Duda-Trump, napisał na Twitterze, że „Polska w relacjach z USA powinna być sojusznikiem, nie klientem, a władze realnie wzmacniać bezpieczeństwo kraju, nie uprawiać propagandę". – To jest wielkie osiągnięcie i wszyscy rozsądnie myślący Polacy, w tym opozycja, powinni się z tego cieszyć. Udało się to, o co zabiegały kolejne rządy, również te, w których był Grzegorz Schetyna. Także takie deprecjonowanie wyników tej wizyty no jest niepoważne, po drugie niezgodne z faktami – mówił polityk.

– To jest totalne krytykowanie, czyli cokolwiek by nie zrobił rząd, a to osiągnięcie polskiego państwa. Wszyscy wiedzą, że bezpieczeństwo dla Polski to jest sprawa najważniejsza. (...) Obecność militarna amerykańska i powiązanie wysokiej technologii amerykańskiej z polskim potencjałem obronnym, to jest nie do przecenienia. Wszystkim, którzy mówią, że to kosztuje, odpowiem: nie ma takiej ceny, której Polska ze swoją tragiczną historią i położeniem, nie powinna zapłacić za bezpieczeństwo. Tu chodzi o realne wzmocnienia w sensie obecności, która nie wyklucza uruchomienia artykułu piątego, to znaczy, że atak na Polskę jest atakiem na Stany Zjednoczone i o to chodzi – dodał.

Skomentował również wystąpienie Billa Clintona, który podczas pobytu w Warszawie, chwalił Polskę. – Bill Clinton nie zawsze mówił dobrze o nas, tym bardziej się musimy cieszyć. (...) Dostrzega to z dzisiejszej perspektywy i to nie tylko on. Wielu polityków zachodnioeuropejskich, jak gdyby wycofuje się trochę rakiem. To krytykanctwo oparte o fake newsy, o fałszywą narrację na temat Polski. No i muszę to przyznać i przyznają oni, że rzeczywiście mamy świetnie wyniki gospodarcze. No zazdroszczą nam i nas nie lubią za to, że dobrze się nam powodzi – powiedział europoseł.

Odniósł się również do wpisu na Twitterze, za który wcześniej przeprosił (chodzi o udostępnienie wpisu, gdzie internauta zamieścił grafikę, na której widzimy porównanie gestykulacji Adolfa Hitlera i Donalda Tuska). – Część audytorium nie rozróżnia tweeta od re-tweeta. Żelazną zasadą Twittera jest to, że re-tweet nie oznacza aprobaty, czyli to nie znaczy, że ja się z tym utożsamiam. Często jest tak, że jeżeli ktoś kogoś cytuje albo re-tweetuje to się uznaje, że to jest jego wypowiedź, co jest absolutnie nieprawdziwe i niedopuszczalne, ale tak jest, także na to trzeba uważać – stwierdził.

– Prezydent Trump robi politykę Twitterem. Wielu polityków światowych również. Jest taka doktryna, że jest dyplomacja twitterowa, czyli, że się robi politykę zagraniczną przez Twittera. To się potwierdza, są studia z tego obszaru. Dzisiaj ona częściowo zastępuje ambasadorów i działania dyplomatyczne. To jest nowość. To jest narzędzie bez którego dzisiaj polityki międzynarodowej wyobrazić sobie nie można. Internet jest natychmiastowy, jest szybki i dosłowny. Jest nawet formą broni masowego rażenia. Na Twitterze można wypowiedzieć wojnę – dodał.