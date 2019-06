"Każdy, kto w tak w bezwzględny sposób krzywdzi dzieci...". Oświadczenie ministra Ziobry po zabójstwie 10-letniej dziewczynki

W komunikacie szef resortu sprawiedliwości zapowiada, że okrutny mord na 10-letniej Kristinie z Dolnego Śląska nie ujdzie płazem. "Mężczyzna, podejrzewany o dokonanie tej potwornej zbrodni, został zatrzymany. Jeśli dotychczasowe ustalenia się potwierdzą i zebrane dowody zostaną w śledztwie zweryfikowane, to sprawca trafi przed sąd, a kierowana przeze mnie prokuratura dołoży wszelkich starań, by otrzymał jak najsurowszą karę. Wierzę, że nastąpi to możliwie szybko" – czytamy.

Zbigniew Ziobro podkreśla, że "każdy, kto w tak w bezwzględny sposób krzywdzi dzieci, musi się liczyć z najsurowszymi konsekwencjami" i wskazuje, że w ściganiu tak bezwzględnych przestępców zawsze będzie działać z największą determinacją. "To obowiązek całego państwa, które pokazało w tej sprawie, że działa skutecznie" – dodaje.

Minister podziękował policjantom i prokuratorom za ich "nadzwyczajne zaangażowanie i profesjonalizm". "Mój zastępca prokurator Krzysztof Sierak, który na bieżąco nadzoruje to śledztwo, podkreślał w rozmowie ze mną zwłaszcza olbrzymie zasługi policjantów. Dziękuję im za to. Mam olbrzymi szacunek dla ich poświęcenia. Dziękuję też wszystkim Polakom, którzy starali się pomóc, przekazując organom ścigania cenne informacje" – czytamy w oświadczeniu ministra. Zdaniem Ziobry, jest to najlepszy dowód, że w tragicznych chwilach i państwo, i jego funkcjonariusze, i obywatele potrafią stanąć na wysokości zadania. "Oby takich tragicznych chwil było jak najmniej. Proszę o modlitwę za śp. Kristinę" – kończy Zbigniew Ziobro.

Mężczyzna podejrzany o zabójstwo 10-letniej Kristyny z Mrowin został wczoraj zatrzymany we Wrocławiu przez policję. Po trwającym blisko 6 godzin przesłuchaniu 22-latek został w kordonie policji wyprowadzony z gmachu prokuratury bocznym wyjściem. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Dziś ma zapaść decyzja ws. aresztu i wizji lokalnej.