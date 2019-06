"Kwestia wiarygodności". Czarzasty o problemach z partią Biedronia

Włodzimierz Czarzasty przyznał, że ciężko mu się wypowiadać o sojuszu z Wiosną Roberta Biedronia, gdyż przyszłość tej partii jest niepewna.Polityk dodał, że SLD "ma pewne problemy" z Wiosną, której proponowano lewicową koalicję do Parlamentu Europejskiego, ale Biedroń wówczas tę propozycję odrzucił.

Czarzasty ocenił, że jednym z problemów związanych z Biedroniem jest kwestia wiarygodności. "Powtarza się w mediach prawie codziennie pytanie czy on ten mandat złoży, czy go nie złoży. To jest rzecz wtórna, natomiast kwestia wiarygodności co do własnych słów wypowiadanych w przeszłości, to jest rzecz podstawowa" – ocenił szef SLD w programie #RZECZoPOLITYCE

Zdaniem Czarzastego przyszłość Wiosny nie zapowiada się różowo.

"Jeżeli prawdą jest to, co twierdzą media, że PKW może nie przyjąć sprawozdania z pracy pana Roberta Biedronia, to trudno jest wchodzić z partią w koalicję na której można stracić, jeżeli PKW tę subwencję zabierze. Co raz bardziej jestem bliski stwierdzenia, że z Wiosny zaczyna się robić znikający punkt" – stwierdził lider SLD.