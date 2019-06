"To żenujące". Bielecki odpowiada na słowa Kaczyńskiego

Prezes PiS uczestniczył w sobotę w spotkaniu Klubów "Gazety Polskiej". Podczas jego przemówienia padły zaskakujące słowa.

– Kiedy byłem szefem kancelarii prezydenta, to było wtedy dużo wyższe stanowisko niż dzisiaj (…) proponowano wtedy, a robił to dokładnie premier Bielecki, likwidację Wojska Polskiego. Polska miała być krajem bez armii, tylko z takimi siłami samoobrony, czyli krótko mówiąc, Polska jako podmiot polityki zagranicznej, miała być zlikwidowana – powiedział Kaczyński.

Do tych słów odniósł się sam premier Bielecki na antenie Polsat News.

– To, co powiedział prezes Jarosław Kaczyński jest absurdalne. To klasyczny przykład fake newsa. Zdecydowanie się temu sprzeciwiam i będę żądał sprostowania, jak również przeprosin – stwierdził były premier.

Bielecki stwierdził, że cała sytuacja jest "żenująca".

– To żenujące, że starsi panowie – nie będę wypominał, że Jarosław Kaczyński jest starszy ode mnie – nie potrafią prowadzić normalnie dyskusji, nie chcą spojrzeć co napisali na ten temat historycy, tylko mamy takie żenujące stwierdzenia – ocenił Bielecki w Polsat News.

Czytaj także:

Szokujące słowa Kaczyńskiego. "Robił to premier Bielecki"