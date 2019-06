"Kiedy pada konkretne pytanie...". Horała o przesłuchaniu Tuska

Przed sejmową komisją śledczą ds. VAT zeznawał były premier Donald Tusk.

– Myślę, że to każdy mógł zobaczyć, że kiedy pada konkretne pytanie, to albo pan Donald Tusk w ogóle nic nie wie, albo opowiada jakieś ogólne refleksje, że nad ustawami pracuje się długo. To ja się pytam dlaczego akurat nad tą jedną, która rozszczelniała, znosiła zabezpieczenia w imporcie, pracowano bardzo szybko i bardzo krótko – stwierdził Horała po przesłuchaniu Donalda Tuska.

Przewodniczący komisji ocenił, że prawdopodobnie będzie miało miejsce kolejne przesłuchanie byłego premiera. – Nie wiem czy przy tak napiętym kalendarzu nam się uda ściągnąć, ale nawet jeszcze nie wszyscy posłowie mieli okazje zadać pytania. Mi też jeszcze sporo pytań zostało po tej mojej turze. Także będziemy starali się jakiś kolejny termin przesłuchania wyznaczyć – mówił Horała w rozmowie z TVP Info.