Tusk: Oni nawet nie wierzą w to, co mówią

Przed sejmową komisją śledczą ds. VAT zeznawał dzisiaj były premier Donald Tusk.

Tusk rozmawiając z dziennikarzami podkreślił, że docenia kulturalną formę, w jakiej odbyło się przesłuchanie, ale ten fakt nie zmienia jego zdania co do intencji, jakie stoją za decyzją o powołaniu komisji. – To nie jest przecież pierwszy taki przypadek, że mamy dzisiaj w Polsce władzę, która dysponując prokuraturą, mediami publicznymi, całym aparatem opresji i sięgając właściwie już także po aparat sędziowski, wykorzystuje także procedury parlamentarne, czyli tzw. komisje śledcze do atakowania opozycji, byłej, byłych rządzących, tak jak w moim przypadku – mówił były premier.

Tusk podkreślił, że istotą komisji śledczej jest to, aby ci, którzy nie mają władzy, mogli władzę kontrolować.– To tu w Polsce dzieją się rzecz w mojej ocenie niebywałe, że władza, która ma w ręku wszystkie możliwe instrumenty do sformułowania zarzutów, przeprowadzenia śledztwa, oprócz tego jeszcze wykorzystuje Sejm – mówił Donald Tusk.

Szef RE stwierdził, że mimo iż PiS rządzi od 4 lat, to prokuratura nikomu nie postawiła zarzutów związanych z "kradzieżą miliardów". – Tu nie chodzi o żadne szukanie sprawiedliwości. Oni nawet nie wierzą w to, co mówią, w te zarzuty, które formułują. Wszystko podporządkowane jest wyłącznie propagandzie i to bardzo przykry obraz – mówił Tusk. Jego zdaniem całe zdarzenie będzie miało "fatalne skutki" na długie lata w polskiej polityce. – Prędzej czy później ktoś będzie chciał się odwinąć i będzie taki cykl nieustannego polowania na siebie – stwierdził były premier.