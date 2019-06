Owsiak zadebiutował w sondażach. Ziemkiewicz bez ogródek: To pokazuje desperację

Kilka tygodni temu Jerzy Owsiak przekazał, że Przewozy Regionalne nie zgodziły się na udostępnienie dodatkowych pociągów na festiwal Pol'And'Rock. Przez ostatnie 25 lat festiwalu (wcześniej impreza odbywała się pod nazwą Przystanek Woodstock), Przewozy Regionalne organizowały specjalne połączenia do Kostrzyna, gdzie odbywa się festiwal. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystosowała w tej sprawie zażalenie do prezesa zarządu Przewozów Regionalnych sp. z o. o. Krzysztofa Zgorzelskiego.

Sprawę komentowali Rafał Ziemkiewicz i Rafał Otoka-Frąckiewicz w programie "Polska na serio" – wspólnym projekcie medialnym "Do Rzeczy" oraz wSensie.tv.

Ziemkiewicz ironizował w programie, że Jerzy Owsiak jest "męczennikiem", gdyż państwowe koleje "śmiały" nie zgodzić się na dowiezienie "nowoczesnej młodzieży" na festiwal. – Ta młodzież ma zazwyczaj demolować pociągi, którymi jeździ. Kluby sportowe czasami sobie wynajmują pociągi na mecz, ale jakże Juras ma sobie wynająć, skoro na jego działalność to państwo ma zapłacić, bo to jest świecki święty. Ja go rozumiem, że się oburza. Facet zbudował majątek niewiarygodny. Samo logo WOŚP podobno jest warte około miliarda złotych – mówił publicysta "Do Rzeczy". – Cwany człowiek, fajnie się urządził – ocenił dziennikarz.

– Słowa złego nie można powiedzieć, bo to jest ostatnia świętość jaka została. To złośliwe państwo pisowskie nie chce sfinansować prywatnej firmie, która robi koncert rockowy, pociągów i ochrony. A oni jeszcze mówią, że to impreza o podwyższonym ryzyku. No kamień obrazy – stwierdził Ziemkiewicz.

Publicysta odniósł się również do najnowszego sondażu, w którym zadebiutował Jerzy Owsiak. – Szczerze mówiąc słabo w nim Owsiak wypada, ale to pokazuje jaka jest desperacja – stwierdził Ziemkiewicz.