Wyciekło zdjęcie zabójcy 10-letniej Kristiny

Fotografia została opublikowana na profilu "Łączy nas Świdnica" na Facebooku. Chociaż zdjęcie po kilku godzinach usunięto, jego kopie rozpowszechniono już w internecie. Użytkownicy Facebooka udostępniali zdjęcie na swoich profilach i kopiowali je. Policja bada obecnie kto zrobił zdjęcie Jakuba A. i wypuścił je do sieci.

Jakub A. zatrzymany przez policję

Mężczyzna podejrzany o zabójstwo 10-letniej Kristyny z Mrowin – Jakub A. został wczoraj zatrzymany we Wrocławiu przez policję. Jak podaje „GW”, mężczyzna mieszkał z rodzicami na strzeżonym osiedlu na wrocławskich Partynicach, ale służby zatrzymały go w domu po zmarłym dziadku. W domu trwał remont, nikt tam obecnie nie mieszkał. „Mężczyzna musiał uznać go za dobrą kryjówkę” – podaje dziennik.

22-latek po blisko 6-godzinnym przesłuchaniu opuścił gmach Prokuratury Okręgowej w Świdnicy około godziny 1 w nocy. Konieczne było wyprowadzenie go bocznym wyjściem z uwagi na tłum zgromadzony przed prokuraturą. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Przyznał się do zarzucanego mu czynu.