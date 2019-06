Nie będzie wspólnej listy opozycji? Kosiniak-Kamysz: Dwie listy mogą już wygrać

W rozmowie z Beatą Lubecką w programie „Gość Radia ZET”, Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o budowaniu Koalicji Polskiej.

Na pytanie dziennikarki, czy „będzie przekonywał swoich kolegów z PSL-u”, żeby ludowcy szli do wyborów właśnie w ramach Koalicji Polskiej, a nie szerszej listy opozycji, polityk odpowiedział: „To jest partia demokratyczna, których brakuje, jak widzę, na polskiej scenie, bo tak dziwi wszystkich ta dyskusja, która się u nas dobywa”.

– Moim zdaniem w opozycji powinny być dwa bloki. Powinien być blok lewicowy, bo to są wspólne ideały, wspólny program, i nie ma co naginać sobie kręgosłupów – podkreślał Kosiniak-Kamysz, dodają, że drugi blok miałby być „centrowo-chadecki”.

– Jest masa Polaków, którzy nie mają poglądów ani skrajnie prawicowych, ani skrajnie lewicowych i chcą mieć formację polityczną, która będzie ich reprezentować. I dzisiaj to jest rola PSL-u – stworzyć taką formułę. My podaliśmy ideę, podaliśmy też program, bo program jest bardzo ważny. Nie da się iść do wyborów bez programu. Emerytura bez podatku, darmowe szczepienia, zerowy VAT na żywność tę najwyższej jakości, zdrową żywność – mówił polityk.

Czytaj także:

Wyciekło zdjęcie zabójcy 10-letniej KristinyCzytaj także:

Porwano ją, zgwałcono i uwięziono. Uratowała życie dzięki... Facebookowi