W poniedziałek 17 czerwca w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej podczas konferencji prasowej „Lato z Radiem" ogłoszone zostały gwiazdy tegorocznej odsłony wydarzenia, linia artystyczna i programowa oraz trasa reporterska audycji „Lato z Radiem". Ponadto prowadzący konferencję Marcin Kusy, wicedyrektor Programu Pierwszego przedstawił prowadzących koncerty, festiwalową płytę oraz zaproszone do współpracy miasta:Zakopane, Puck, Stalową Wolę i Kraków, w którym odbędzie się wielki finał.

Natomiast Piotr Metz, szef muzyczny Trójki i dyrektor artystyczny Festiwalu ogłosił listę artystów, którzy wystąpią na „Lato z Radiem Festiwal 2019": Anita Lipnicka, Barbara Wrońska i przyjaciele, Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy, Daria Zawiałow, Fisz Emade Tworzywo, Hanka Rybka, Julia Pietrucha, Kapela ze Wsi Warszawa, Kayah, Kortez, Król, Krzysztof Zalewski, Mazolewski/Porter, Mela Koteluk, Muniek Staszczyk, Nosowska, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, Perfect, Przybysz – Przybysz, Skubas, Sławek Uniatowski, Smolik / Kev Fox, The Dumplings, Voo Voo, Warszawskie Combo Taneczne i Włodek Pawlik Trio.

„Lato z Radiem Festiwal" 2019 to miejsce artystycznych spotkań i muzycznych premier. To też miejsce, gdzie artyści po raz pierwszy zaprezentują premierowe projekty. Barbara Wrońska i przyjaciele wykonają nowe utwory, premierowy materiał zagra również Skubas, a dla Muńka Staszczyka koncerty na festiwalu „Lato z Radiem" będą początkiem solowej kariery z nowym zespołem.

Dziennikarze muzyczni wszystkich anten Polskiego Radia poprowadzą festiwalowe koncerty i spotkania w Strefie Muzycznej. Wśród prowadzących znaleźli się: Piotr Baron, Katarzyna Dydo, Anna Gacek, Jacek Hawryluk, Ula Kaczyńska, Marcin Kusy, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki, Przemysław Psikuta, Damian Sikorski, Paweł Siwek, Piotr Stelmach, Paweł Sztompke, Agnieszka Szydłowska, Anna Will, Zbyszek Zegler i Tomasz Żąda.

– W ubiegłym roku był czas na tupnięcie nogą i rewolucję: zmieniając formułę festiwalu „Lato z Radiem", pokazaliśmy nie tylko siłę, ale i wiele kolorów Polskiego Radia. Poszczególne anteny mocno się od siebie różnią, ale nie ma między nimi konkurencji, za to jest współpraca. Widać to było w Gdyni, gdzie na dwóch scenach zagrali artyści, których można usłyszeć w Jedynce, Trójce i Czwórce. W tym roku do Festiwalu dołączyła radiowa Dwójka, „Lato z Radiem Festiwal 2019" będzie więc jeszcze bogatszy muzycznie: zaproszenie przyjęli wykonawcy reprezentujący i pop, i rock, i jazz, i folk i muzykę klasyczną – mówi Piotr Metz.

– To muzycy, którzy w radiu bywają na co dzień, grają u nas, udzielają wywiadów, prezentujemy ich nowe płyty, śledzimy dokonania. Stanowią naszą muzyczną rodzinę, myślę, że doskonale będzie to widać na koncertach i podczas spotkań z publicznością – dodaje dyrektor artystyczny Festiwalu.

Oprócz festiwalowych koncertów w Zakopanem, Pucku, Stalowej Woli i Krakowie dziennikarze Polskiego Radia poprowadzą audycje z udziałem publiczności ze studiów plenerowych, spotkać ich będzie można także w Strefach Festiwalowych. W Strefie Muzycznej będzie można posłuchać wywiadów z gwiazdami, radiowych wspomnień, festiwalowych historii i anegdot, ale także zrobić zdjęcia z artystami, podpisać płyty i zdobyć autografy. Również tutaj, dzięki technologii VR, będzie można dosłownie i w przenośni zobaczyć studio emisyjne Jedynki lub koncert w studiu Czwórki.

To wirtualnie, bo realnie dla uczestników festiwalu i odwiedzających strefę przygotowana zostanie jeszcze jedna atrakcja – pokaz nagrań wielośladowych z udziałem muzyków i realizatora dźwięku. Strefa otwarta będzie przez dwa festiwalowe dni. Na uczestników festiwalu czekać będą atrakcje w dwóch innych strefach: Strefa Familijna to propozycja aktywnego spędzenia czasu dla całych rodzin. Liczne atrakcje przygotowali dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom. To miejsce zabaw z dźwiękiem, warsztatów reporterskich, sportowych gier, spektaklu cyrkowego, trampolin, czytania bajek, konkursów i animacji dla najmłodszych. Z kolei Strefa Relaksu przeznaczona będzie na aktywny odpoczynek i świetną zabawę w jednym. Aleksandra Żelazo, prowadząca kultową „Gimnastykę poranną" w radiowej Jedynce, zaprosi do wspólnej rozgrzewki przy relaksującej muzyce.

Festiwalowe koncerty transmitowane i retransmitowane będą w Programie 1 Polskiego Radia, w radiowej Trójce, Czwórce, a w tym roku również w radiowej Dwójce. Ponadto na portalu Polskiego Radia dostępny będzie streaming wydarzenia. Dzisiaj rozpoczęło się wielkie odliczanie do pierwszego festiwalowego koncertu! Koncert inauguracyjny „Lato z Radiem Festiwal" 2019 odbędzie się już za 11 dni w stolicy polskich Tatr.

W piątek 28 czerwca w Zakopanem wystąpią: Włodek Pawlik Trio, Kapela ze Wsi Warszawa, Warszawskie Combo Taneczne. Następnego dnia przed festiwalową publicznością zagrają: Hanka Rybka, Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy, Sławek Uniatowski, Krzysztof Zalewski i Kayah. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. Do zobaczenia na „Lato z Radiem Festiwal 2019"

