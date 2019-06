Jest decyzja sądu ws. aresztu dla 22-latka podejrzanego o zabójstwo Kristiny

Uzasadniajać wniosek o areszt dla Jakuba A. prokuratura wskazywała na znaczną szkodliwość społeczną czynu oraz obawę, że podejrzany się ukryje.

Przypomnijmy, że w związku ze śmiercią 10-letniej Kristiny z Mrowin Jakub A. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Dziś świdnicka prokuratura podjeła decyzję o postawieniu mu kolejnego zarzutu: podżegania do zabósjtwa. Jak poinformował prok. Mariusz Pindera, osoba, którą 22-latek miał namawiać do udziału w morderstwie dziecka, zgłosiła się sama do prokuratury jeszcze w sobotę.

Jakub A. przyznał się do obu zarzutów. Za popełnione czyny grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

Informacja o zaginięciu 10-latki z Mrowin (woj. dolnośląskie) pojawiła się w czwartek. Kristina ostatni raz widziana była kilkaset metrów od domu, kiedy wracała ze szkoły. W poszukiwania dziecka włączyli się sąsiedzi i inni mieszkańcy wsi. Jeszcze tego samego dnia, w lesie pod Żarowem odnaleziono zwłoki dziewczynki. Na ciało wpadła przypadkowa osoba, która spacerowała po lesie z psem.