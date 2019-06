Szokujący wpis Nurowskiej ws. 22-letniego zabójcy. Sugeruje... tortury na rozkaz Ziobry

Dziś zapadła decyzja o tymczasowym areszcie dla 22-latka, który przyznał się do makabrycznego mordu na 10-letniej Kristinie. Do sprawy w skandaliczny sposób odniosła się Maria Nurowska, pisarka znana z krytyki partii rządzącej. "Oby to nie była powtórka sprzed 18 lat, kiedy Tomasz (Komenda - red.) przyznał się do winy pod wpływem tortur. Lech Kaczyński potrzebował sukcesu, teraz sukces ogłosił Ziobro" – napisała na Facebooku.

Nurowska postanowiła połączyć zbrodnię, o którą podejrzany jest 22-latek, ze zbrodnią, za którą niesłusznie skazano Tomasza Komendę. Pisarka stwierdziła, że Komenda przyznał się do winy pod wpływem tortur, bo... ówczesny minister sprawiedliwości Lech Kaczyński potrzebował sukcesu. We wpisie Nurowska sugeruje też, że Jakub A. podejrzany o morderstwo na 10-latce przyznał się do winy, bo mógł być torturowany przez Ziobrę. "Teraz on ogłosił sukces" – przekonuje pisarka.