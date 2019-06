"Czy to zapowiedź wrogiego przejęcia Kukiz'15?". Mocna odpowiedź na słowa Terleckiego

– Kukiz wymieniany jako nasz koalicjant, rozsypuje się. Do mnie przychodzą posłowie od Kukiza i aplikują o przyjęcie ich do klubu PiS. Nie podjęliśmy jeszcze takich decyzji. Zastanawiamy się, czy podtrzymywać istnienie Kukiz'15, czy zgodzić się na to, że jego posłowie przejdą do nas – mówil wczoraj na antenie Radia Kraków wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Słowa te wywołały falę komentarzy. Oburzenia wypowiedzią Terleckiego nie kryje poseł Kukiz'15 Piotr Apel, który odniósł się do sprawy w rozmowie z portalem wPolityce.pl. – Jeżeli mówimy o wiarygodności, to chyba każdy, kto obserwuje wicemarszałka Terleckiego, widzi, że nie jest to postać, do której się lgnie i postać, która może budzić sympatię – zaczął uszczypliwie Apel.

Poseł zapytał, czy tego rodzaju "aroganckie" i "pyszne" wypowiedzi Terleckiego są zapowiedzią "wrogiego przejęcia" czy "delegalizacji" Kukiz’15 przez PiS. – Przypomina to wypowiedzi polityków późnej Platformy, czyli arogancji, łącznie z butą i brakiem szacunku do przeciwników politycznych, zwłaszcza takich, którzy – jak my – starają się wyłącznie dyskutować merytorycznie. Niestety, ale to najgorzej świadczy o wicemarszałku Terleckim. Sugeruje też, że to on jest osobą decyzyjną. Zdaje się chyba, że jest zupełnie inaczej i jest wyłącznie wykonawcą woli znacznie poważniejszych polityków niż on sam – dodał.

Dopytywany, czy nie jest to ze strony PiS swego rodzaju narzędzie negocjacyjne, Piotr Apel swtierdził, że obrażanie ugrupowania które postrzega się jako potencjalnego koalicjanta jest antypolskie i antypatriotyczne. – Kukiz’15 nie jest własnością PiS-u i politycy partii rządzącej muszą to sobie uświadomić – wskazał.