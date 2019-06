Pogrzeb 10-letniej Kristiny. Apel matki

Apel matki Kristiny został zamieszczony na stronie internetowej gminy Żarów. "Na prośbę mamy dziewczynki zwracamy się do wszystkich, którzy będą uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu dziecka, aby na pogrzeb nie przychodzić ubranym w czarnych kolorach. Prosimy, aby przyjść ubranym w kolorach białym i niebieskim. W ulubionych kolorach zmarłej dziewczynki. Prosimy również, aby zabrać ze sobą białe kwiaty" – napisano.

W komunikacie pojawiło się także kilka słów do dziennikarzy i wszystkich uczestników uroczystości: "Zwracamy się również z prośbą do przedstawicieli mediów oraz do osób zamierzających uczestniczyć w pożegnaniu Kristiny o uszanowanie uczuć i prywatności rodziny oraz o powstrzymanie się od jakiegokolwiek fotografowania, filmowania czy transmitowania online uroczystości pogrzebowej".

Brutalne morderstwo

Informacja o zaginięciu 10-latki z Mrowin (woj. dolnośląskie) pojawiła się w czwartek. Kristina ostatni raz widziana była kilkaset metrów od domu, kiedy wracała ze szkoły. W poszukiwania dziecka włączyli się sąsiedzi i inni mieszkańcy wsi. Jeszcze tego samego dnia, w lesie pod Żarowem odnaleziono zwłoki dziewczynki. Na ciało wpadła przypadkowa osoba, która spacerowała po lesie z psem. Zarzuty w sprawie śmierci dziecka usłyszał 22-letni Jakub A. Mężczyzna został oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a także podżeganie do zabójstwa. Przyznał się do winy, grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności. Wczoraj Sąd Rejonowy w Świdnicy zgodził się na zastosowanie wobec niego 3-miesięcznego aresztu.