Czworo posłów Kukiz'15 chce przejść do PiS. RMF FM podaje nazwiska

– Kukiz wymieniany jako nasz koalicjant, rozsypuje się. Do mnie przychodzą posłowie od Kukiza i aplikują o przyjęcie ich do klubu PiS. Nie podjęliśmy jeszcze takich decyzji. Zastanawiamy się, czy podtrzymywać istnienie Kukiz'15, czy zgodzić się na to, że jego posłowie przejdą do nas – mówil w poniedziałek na antenie Radia Kraków wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Choć słowa te wywołały oburzenie niektórych posłów Kukiz'15, okazuje się że może być w nich wiele prawdy.

Jak nieoficjalnie dowiedziało się RMF FM, co najmniej czworo posłów ruchu Pawła Kukiza chce przejść do Prawa i Sprawiedliwości i wystartować z list tej partii w wyborach parlamentarnych. Na taką propozycję mają czekać wiceprzewodniczący klubu Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski, Tomasz Jaskóła, Barbara Chrobak oraz Bartosz Jóźwiak. I to oni mają mieć największe szanse na przyjęcie do PiS.

"Ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte przez władze klubu PiS, ale politycy partii rządzącej robili wstępne rozeznanie, kto byłby zainteresowany ich ewentualną ofertą" – czytamy na rmf24.pl.

Ostateczna decyzja w tej sprawie ma być zależna od wyniku negocjacji Jarosława Kaczyńskiego z Pawłem Kukizem dotyczących wspólnego startu w wyborach.