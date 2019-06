Afera GetBack. CBA po raz trzeci zatrzymało Piotra O.

Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił we wtorek zażalenie prokuratury na wypuszczenie z aresztu b. szefa Altus TFI Piotra O. Mężczyzna ma trafić do aresztu na trzy miesiące.

Przypomnijmy, że w kwietniu warszawski Sąd Okręgowy zdecydował, że O. może opuścić areszt po wpłaceniu dodatkowych 2 mln złotych poręczenia majątkowego. Zgodnie z decyzją sądu O., aby wyjść na wolność, musiał wpłacić kaucję w wysokości 110 mln zł. Sąd uznał wpłacone już w listopadzie 108 mln zł.

Piotr O. to twórca i były prezes Altus TFI. Został zatrzymany i aresztowany na przełomie sierpnia i września 2018 roku w związku ze śledztwem dotyczącym tzw. afery GetBack. Według śledczych przy sprzedaży EGB Investments do GetBacku doszło do zmowy Konrada K., aresztowanego byłego prezesa GetBacku, i Piotra O., w wyniku której windykacyjna spółka miała za zawyżoną cenę kupić spółkę kontrolowaną przez TFI.