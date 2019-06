Rzymkowski opuści Kukiz'15? Polityk zabrał głos

– Kukiz wymieniany jako nasz koalicjant, rozsypuje się. Do mnie przychodzą posłowie od Kukiza i aplikują o przyjęcie ich do klubu PiS. Nie podjęliśmy jeszcze takich decyzji. Zastanawiamy się, czy podtrzymywać istnienie Kukiz'15, czy zgodzić się na to, że jego posłowie przejdą do nas – mówil w poniedziałek na antenie Radia Kraków wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Choć słowa te wywołały oburzenie niektórych posłów Kukiz'15, okazuje się że może być w nich wiele prawdy.

Jak nieoficjalnie dowiedziało się RMF FM, co najmniej czworo posłów ruchu Pawła Kukiza chce przejść do Prawa i Sprawiedliwości i wystartować z list tej partii w wyborach parlamentarnych. Na taką propozycję mają czekać wiceprzewodniczący klubu Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski, Tomasz Jaskóła, Barbara Chrobak oraz Bartosz Jóźwiak. I to oni mają mieć największe szanse na przyjęcie do PiS.

Sam Rzymkowski jednak zaprzecza doniesieniom RMF FM.

"Szanowni Państwo, a propos medialnych plotek, jeśli miałbym podejmować jakiekolwiek decyzje to pierwszy o nich dowiedziałby się ode mnie Paweł Kukiz, a nie RMF FM" – napisał Rzymkowski.