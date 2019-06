Pomaska: Mamy z Wiosną wspólne cele

Posłanka PO tłumaczyła w rozmowie z Anitą Werner w „Faktach po faktach” co powinno jednoczyć opozycję, przed jesiennymi wyborami.

– Jestem przekonana, że mamy (z Wiosną – red.) wspólne cele. Chociażby to, co dzieje się w prokuraturze, że prokuratura może być za chwilę jednocześnie sądem. Dyscyplinarki chociażby, które pojawiają się w sądach za to, że sędziów są nie po myśli prokuratora generalnego czy Jarosława Kaczyńskiego – przekonywała Pomaska. – To wszystko powinno nas jednoczyć i takich punktów jednoczących, jak choćby kwestie ochrony środowiska, marnowania przez rząd PiS pieniędzy na czyste powietrze, bardzo wiele rzeczy nas łączy – tłumaczyła posłanka.

"Bezwzględny rząd PiS"

Pomaska skomentowała też kwestię zakończonego miesiąc temu protestu nauczycieli, który może zostać wznowiony wraz z powrotem dzieci do szkoły we wrześniu. – Mam przekonanie, że oczywiście nauczyciele liczą się z tym, jak bezwzględny jest rząd PiS-u, że minister Zalewska, która uciekła do Brukseli, odpowiada za ten bałagan i za edukację w polskim systemie – mówiła posłanka.

– Patrząc na to, jak rząd PiS-u lubi upokarzać tych, którzy domagają się czegoś lepszego i chcą budować coś pozytywnego, to rzeczywiście decyzja na pewno jest przed nauczycielami bardzo, bardzo trudna i rzeczywiście specyficzne są okoliczności, bo prowodyrka całej tej sytuacji minister Zalewska uciekła do Brukseli – dodała Pomaska.