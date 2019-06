Tajemnica Okulickiego

Rzymkowski opuści Kukiz'15? Polityk zabrał głos

Co najmniej czworo posłów Kukiz'15 chce przejść do Prawa i Sprawiedliwości i wystartować do Sejmu z list partii rządzącej – informowało dzisiaj RMF FM. Tomasz Rzymkowski (wymieniony wśród tych polityków) odniósł się do tych doniesień.