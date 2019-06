RPO w obronie mężczyzny podejrzanego o morderstwo Kristiny. "Pogwałcenie praw człowieka, naruszenie godności"

W opublikowanym na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich oświadczeniu podkreślono, iż podczas zatrzymania mężczyzny nie było konieczne zastosowanie kajdanek zespolonych, a także chwytu obezwładniającego gdyż nie stawiał on oporu. Zdaniem Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, "użyte przez policję środki wydają się w tym przypadku nieproporcjonalne i mają charakter pokazowy, stanowiący przykład manifestacji siły państwa wobec jednostki, do którego nie powinno dojść w demokratycznym państwie prawa".

W oświadczeniu za niedopuszczalne uznano wyprowadzenie Jakuba A. z budynku boso i niekompletnie ubranego, a następnie pozostawienie go w takim stanie, w czasie wykonywania czynności procesowych. "Takie zachowanie narusza godność zatrzymanego i stanowi pogwałcenie praw człowieka" – wskazano.

"Z posiadanych informacji nie wynika, by podejrzany miał obrońcę (z urzędu lub wyboru), co może budzić wątpliwości co do właściwej realizacji jego prawa do obrony. Charakter popełnionego czynu (liczba ciosów nożem które miały być zadane ofierze) i zapowiedzi prokuratury o skierowaniu podejrzanego na badania psychiatryczne mogą sugerować, że człowiek ten może nie mieć właściwego rozeznania co do swojej sytuacji prawnej i znaczenia składanychoświadczeń" – czytamy.

PEŁNA TREŚĆ OŚWIADCZENIA

Przypomnijmy, że 22-letni Jakub A. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 10-letniej dziewczynki a także podżegania do zabójstwa. Do obu czynów się przyznał. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztu. Komisja penitencjarna przyznała mu status więźnia niebezpiecznego i umieściła w przeznaczonym dla takich więźniów zakładzie karnym.