Wcześniej porównał mieszkańców Ślaska do LGBT, teraz zapowiada walkę w PE o język śląski

"Na razie bardzo techniczne spotkania i wdrożenie do pracy w @Europarl_PL. W ciągu tych 5 lat będę walczył o: #czystepowietrze #slonskogodka #prawaczłowieka i #świeckiepaństwo. Tutaj i w kraju. That's for sure" – napisał Kohut i pochwalił się fotografiami wykonanymi w Brukseli. Na jednym ze zdjęć ma na sobie koszulkę, na której widnieje symbol używany przez Ruch Autonomii Śląska.

RAŚ postuluje utworzenie autonomicznego regionu w historycznych granicach Górnego Śląska. Ruch Autonomii Śląska powołuje się na posiadanie autonomii w okresie II Rzeczypospolitej przez województwo śląskie, które działało w ramach Statutu Organicznego, nadanego przez Sejm Ustawodawczy. Jednak działalność RAŚ często opiera się na atakach na Polskę jako państwo. RAŚ chce mieć swój rząd, skarb, a także Sejm. Zdaniem działaczy Ruchu”Śląsk zbyt dużo traci na współistnieniu z resztą Polski”.

Łukasz Kohut już wcześniej głośno popierał postulaty organizacji. "Ślązacy są jak LGBT, niedostrzegani przez państwo polskie, zostawieni gdzieś na pograniczu, potrzebni kiedy trzeba płacić podatki, kompletnie pomijani w ogólnej świadomości społecznej. Inksi bez prawa głosu w swoim języku - z przemilczaną historią w tle" – pisał niedawno na Twitterze.

Łukasz Kohut o mandat europosła ubiegał się z okręgu nr 11 (Katowice). Uzyskał 48 783 głosów.