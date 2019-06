Tłumy wiernych na procesjach Bożego Ciała

Uroczystość Bożego Ciała obchodzona jest w pierwszy czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej i jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W Polsce towarzyszy jej tradycyjna oktawa, podczas której organizowane są procesje eucharystyczne. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest na pamiątkę tego, jak Jezus w trakcie Ostatniej Wieczerzy przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew.

– W imię komunii z Jezusem, chcemy dziś, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, w Boże Ciało, pójść ulicami naszego miasta. Idąc, chcemy ukazywać wszystkim Boże Ciało za nas i za wszystkich wydane – mówił w Inowrocławiu prymas Polski, abp Wojciech Polak. – W tym Eucharystycznym Chlebie łamanym dla nas jest żywy i prawdziwy Bóg, Jezus Chrystus, Syn Boga, Pan nasz Zbawiciel. On naprawdę ma moc odnowić serca. On ma moc odnowić nasze życie. On naprawdę ma moc tak je przemieniać, abyśmy teraz my, ty i ja w takim życiu w jakim Bóg nas postawił, łamali siebie, własne życie, aby dać je naszym braciom. Oto jest cel jego obecności, oto ten sens naszego życia i bycia w nim. Oto droga, która wychodzi z Eucharystii na ulice świata – dodał kapłan.

Wielu wiernych odpowiedziało na apel Konferencji Episkopatu Polski, która zachęcała do dzielenia się w mediach społecznościowych zdjęciami z procesji. Na Twitterze można znaleźć dziesiątki fotografii oraz nagrań przedstawiających procesje.