Śmiertelny wypadek pod Rysami. Turysta spadł w przepaść

Do akcji wkroczyły trzy grupy ratowników górskich oraz śmigłowiec ratowniczy Sokół. Tuż przed godziną 18 udało się dotrzeć do mężczyzny. Podjęto próbę reanimacji, jednal lekarz stwierdził, że doszło do zgonu.

Zwłoki mężczyzny zostały przetransportowane do Zakopanego. Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać policja.

W Tatrach nastał okres burz i nawalnych deszczy. Przebywanie w partiach szczytowych gór w czasie burzy może być szczególnie niebezpieczne. Pioruny często uderzają w metalowe zabezpieczenia szlaków jak łańcuchy, klamry czy krzyż na szczycie Giewontu. Niebezpieczne jest także przebywanie w okolicy cieków wodnych podczas wyładowań atmosferycznych – zaznacza Radio Zet.

