"Happy Birthday!". Mosbacher składa życzenia polskiemu premierowi

O urodzinach polityka przypomniała Georgette Mosbacher. Za pośrednictwem Twittera amerykańska amabsador złożyła premierowi życzenia. "Panie Premierze @MorawieckiM, najserdeczniejsze życzenia urodzinowe! Aby relacje polsko-amerykańskie dalej rozwijały się tak dobrze jak teraz. Happy Birthday!" – pisze Mosbacher.

Mateusz Morawiecki urodził się 20 czerwca 1968 we Wrocławiu. Jest synem Jadwigi oraz fizyka i opozycjonisty Kornela Morawieckiego (przewodniczącego Solidarności Walczącej). Rodzina ojca pochodziła z warszawskiej Pragi, gdzie urodził się i wychowywał Kornel Morawiecki, który później wraz z żoną zamieszkał we Wrocławiu. Rodzice matki pochodzili ze Stanisławowa, z czasem zamieszkali we Wrocławiu.

W 1960 i 1965 urodziły się jego starsze siostry: Anna i Marta, w 1966 – Magdalena, która zmarła w wieku pięciu miesięcy, a w 1973 – jego młodsza siostra Maria.

Funkcję szefa polskiego rządu Mateusz Morawiecki objął w grudniu 2017 roku. Wcześnieł pełnił m. in. stanowisko prezesa zarządu Banku Zachodniego WBK oraz członka rady gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku.