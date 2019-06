Sawicki: Konstytucja wymaga rewizji. PSL zaproponuje debatę

– To małe PSL ma swoją historię i doświadczenie. To małe PSL jest jedyną partią w Sejmie, która uchwalała konstytucję. To małe PSL zaproponuje także debatę konstytucyjną, bo po 20 latach funkcjonowania tej konstytucji, konstytucja wymaga rewizji. Do tej debaty zapraszamy PO i PiS – powiedział Marek Sawicki w "Salonie politycznym" radiowej Trójki.

Sawicki przyznał jednocześnie, że PSL w Koalicji Europejskiej odniosło sukces. – Koalicja Europejska zakładanego sukcesu niestety nie odniosła, więc w jakimś sensie, w tym obszarze Polskie Stronnictwo Ludowe też nie – dodał.

Były minister rolnictwa skrytykował zablokowanie zapisów dotyczących neutralności klimatycznej. Sawicki zwrócił uwagę, że do 2050 roku jest ponad 30 lat. W jego ocenie, to wystarczająco dużo, aby zmienić źródła wytwarzania energii w Polsce i na rząd powinien położyć nacisk. –

Najbliżsi partnerzy Polski odchodzą od energii z węgla. Czas najwyższy, by Polska postawiła na energię odnawialną. Czas przejść na nowoczesność – powiedział.