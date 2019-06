"Piotruś Pan polskiej polityki". Gadowski w mocnych słowach o Donaldzie Tusku

W swoim najnowszym komentarzu Gadowski poświęcił część uwagi Donaldowi Tuskowi i jego niedawnemu przesłuchaniu przed komisją ds. VAT. Zdaniem dziennikarza z przesłuchania niczego nie dowiedzieliśmy się niczego ważnego, gdyż zgodnie z zeznaniami byłego premiera nie docierały do niego żadne istotne i niepokojące informacje w tym temacie.

– Moglibyśmy przyjąć takie wyjaśnienia, gdybyśmy mieli do czynienia z urzędnikiem niższego szczebla. A to premier RP. Przy okazji zobaczyliśmy go w pełnej krasie Piotrusia Pana polskiej polityki, Swawolnego Dyzia, który uważa że pewnym urokiem osobistym można pokryć lenistwo, uzależnienie od obcych w działaniach na niekorzyść interesu państwowego. Wydaje się, że Donaldowi Tuskowi w pewnym momencie można było wszystko, a teraz powoli traci swój urok – mówił Gadowski.

Dziennikarz podkreślił, że Tusk cały czas może być konkurentem dla kandydata "opcji niepodległościowej" w wyborach prezydenckich, ale podkreślił, że taki scenariusz byłby "tragiczny" dla Polski.

– Obecny prezydent Andrzej Duda nie imponuje mi specjalnie, ale dalibóg, jest to człowiek z zupełnie innego diapazonu niż Donald Tusk. Mając do wyboru tak ograniczony wachlarz kandydatur oczywiście nie ma wyboru – ocenił dziennikarz w swoim "komentarzu tygodnia".