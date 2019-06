Michalkiewicz: Możliwe, że Polska straci suwerenność. Przynajmniej nad terenem w Oświęcimiu

Prezydent Izraela Reuven Rivlin przyznał kilka dni temu, że liczy na to, że w styczniu 2020 roku prezydent Rosji Władimir Putin weźmie udział w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz. Obchody miałyby się odbyć w Izraelu, a nie w Polsce. Sprawę tę komentował Stanisław Michalkiewicz.

– Być może, że to nic nie znaczy, ale być może izraelski prezydent wie już coś, czego my jeszcze nie wiemy. I zachowuje się jak gospodarz Polski – stwierdził publicysta w rozmowie z kanałem Polskie Sprawy.

Michalkiewicz stwierdził, że nie jest to pierwszy taki sygnał, wskazujący, że politycy Izraela "mogą wiedzieć coś, czego my nie wiemy". Publicysta wskazał, że wcześniej było planowane spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu, który wszak nie jest członkiem Grupy. Michalkiewicz wskazał również na przykład Marszu Żywych, który jest ochraniany przez agentów Mosadu.

– Nawet polskich policjantów traktują dość brutalnie, kilkakrotnie się to zdarzyło. Nie wiem na jakiej zasadzie jest to praktykowane – ocenił w rozmowie z dziennikarzem portalu Jakubem Zgierskimm

Michalkiewicz nie wyklucza, że Polska straci kontrolę nad placówką w Oświęcimiu. – Bardzo możliwe, że Polska straci suwerenność nad obozem w Oświęcimiu. To jest bardzo możliwe, że to się stanie. Ten teren poddany będzie pod międzynarodowy czy żydowski zarząd. To bardzo możliwe – stwierdził Michalkiewicz w wywiadzie dla kanału Polskie Sprawy.