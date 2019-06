"Piątka" Schetyny?

Czy ktoś zna program Platformy? Rzecz jasna poza tymi, którzy go napisali, no i może jeszcze tymi, którzy go zatwierdzili.Obawiam się, że nawet znaczna część członków PO ma o nim co najwyżej mgliste pojęcie, nie wspominając o zdecydowanej większości jej wyborców. W każdym razie Tomaszowi Lisowi, szefowi „Newsweeka”, który nie kryje się z kibicowaniem przeciwnikom PiS, wyszło podczas osobiście przeprowadzonego sondażu, że programu Koalicji Europejskiej (a Platforma jest jej filarem) „nie znał nikt. Literalnie nikt. Żadnego punktu”