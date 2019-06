Twarz premiera z napisem "Wstyd" wyświetlona na elektrowni w Bełchatowie

"Co robiliście dzisiaj o 2 w nocy? Założymy się, że nie to, co my" - napisali na Facebooku działacze Greenpeace, chwaląc się nowym happeningiem. Aktywiści skrytykowali stosunek premiera Morawieckiego do zmian klimatycznych. Wyświetlili na elektrowni w Bełchatowie twarz szefa rządu z napisem "WSTYD".

Slogan pojawił się na chłodni kominowej elektrowni w nocy z piątku na sobotę. Napis pojawiał się w języku polskim i angielskim ("Shame"). "Premier Morawiecki naraził naszą przyszłość, torpedując szansę na ambitniejsze działania dla klimatu w Unii Europejskiej i po prostu nie mogliśmy pozostawić tego bez odpowiedzi. "Zasłużył" się tak bardzo, że gdybyśmy mieli w tej chwili przyznać tytuł największego niszczyciela klimatu w Polsce, naprawdę nie moglibyśmy się zdecydować. Przyznać go elektrowni Bełchatów, największemu emitentowi CO2 w Europie, czy naszemu premierowi, który tak skutecznie zablokował ambicje klimatyczne?" – napisali działacze Greenpeace na Facebooku, pokazując zdjęcia z happeningu. Aktywiści zaprotestowali w ten sposób przeciwko działaniom polskiego rządu, który zablokował na unijnym zapis o dojściu Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej do 2050 roku.