To już jutro. Polskę czeka fala ekstremalnych upałów

Synoptycy z kolejnych krajów europejskich ostrzegają przed zbliżającymi się upałami. Temperatura w niektórych państwach zachodniej Europy może sięgać nawet 40 stopni Celsjusza. Już jutro nad Stary Kontynent napłynie z Afryki gorące powietrze.

Meteorolodzy z Hiszpanii, Francji i Włoch przestrzegają przed gwałtownym wzrostem temperatury. Upał ma utrzymać się do środy-czwartku.

Upały powrócą również do Polski. Już dzisiaj niebo ma się rozpogodzić niemal w całym kraju. Wyjątkiem będzie południe Polski, gdzie mogą pojawić się przelotne zachmurzenia i drobne opady. Może też zagrzmieć. Od jutra temperatura ma zacząć sukcesywnie rosnąć, miejscami sięgając nawet 30 stopni C. We wtorek temperatura ma znowu wzrosnąć - tym razem do 32 stopni. Rekordowe upały mają nas dopaść w środę i czwartek. To wtedy w Zielonej Górze temperatura może sięgnąć 37 stopni.

Przypomnijmy jednak, że kilka dni temu Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych zapowiedziało, że w czwartek 27 czerwca w woj. lubuskim i wielkopolskim temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza w cieniu.

"Należy dobitnie zaznaczyć, że ten scenariusz pogodowy dotyczy samego końca horyzontu prognozy operacyjnej. Jest więc bardzo duże prawdopodobieństwo, że pogoda potoczy się nieco inaczej. Publikując ten post, chcemy jednak zwrócić uwagę na to, że taka wartość w ogóle pojawia się w prognozie" – wskazuje autor.

Eksperci przypominają, aby w te upalne dni regularnie nawadniać organizm. Według Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie kobiety powinny spożywać dwa litry płynów na dobę, a mężczyźni nieco więcej, bo 2,5 litra. W upalne dni, które nas czekają, ta ilość jest jednak niewystarczająca. Skutkiem nieodpowiedniego nawodnienia organizmu mogą być omdlenia.