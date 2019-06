Rozgrywki Falenty

Marek Falenta, do niedawna jeden najbogatszych ludzi w Polsce, a potem skazany na 2,5 roku więzienia za udział w nielegalnym nagrywaniu polityków rządu koalicji PO-PSL w tzw. aferze podsłuchowej, wraca z hukiem na polską scenę polityczną. Najpierw zniknął. A gdy został zatrzymany w Hiszpanii przez służby, wysłał list do prezydenta (ujawniła go „Rzeczpospolita”), w którym sugeruje, że ma haki na polityków PiS i że współpracował z CBA, by odsunąć od władzy poprzedni rząd.