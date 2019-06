Premier: Pomoc dzieciom to najlepsza inwestycja w przyszłość narodu

– Program "Rodzina 500 plus", to najlepsza polisa dla naszych dzieci. Mówiło się kiedyś „w czepku urodzony”; tę polisę wkładamy do czepka każdego dziecka – mówił dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, inaugurując akcję informacyjną dotyczącą rozszerzenia programu "Rodzina 500 plus" na pierwsze dziecko.

– Bardzo cieszę się, że możemy rozpocząć teraz drugą, bardzo zasadniczą również, fazę programu 500+. Fazę w której każde dziecko będzie mogło otrzymać te środki, które są pewnego rodzaju polisą na całe życie, do osiągnięcia wieku dojrzałości – stwierdził Mateusz Morawiecki przed budynkiem Kancelarii Premiera. Celem nowej akcji informacyjnej jest poinformowanie polskich rodzin o możliwościach, jakie niesie nowy program. – Nasza wyprawa informacyjna po całej Polsce ma służyć temu, żeby od początku wszystkie rodziny mogły z tego programu skorzystać. 500 * 12 = 6000 zł rocznie to swego rodzaju wsparcie dla różnego rodzaju potrzeby, takich jak np. zakup odzieży w ciągu roku czy bilet do kina dla całej rodziny albo jakieś ulubione buty, sportowa odzież dla dzieci. To są sprawy dla niektórych małe, niewielkie, ale jestem przekonany, że dla milionów polskich rodzin są to sprawy zasadnicze – podkreślił szef rządu. Premier określił program jako najlepszą inwestycję "w przyszłość naszego narodu" oraz "rewolucję społeczną". Morawiecki podkreślił, że państwo polskie chce wspierać polskie rodziny. – Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do sprawnego wdrażania tego projektu – mówił Morawiecki. Wnioski na pierwsze dziecko można będzie już składać od 1 lipca.