Schetyna: Nic co było dane, nie zostanie odebrane!

Podczas konferencji prasowej w Gołaszynie lider Platformy Obywatelskiej mówił m.in. o największym - jego zdaniem - problemie polskich samorządów. Jak podkreślił, jest to szkoła. – Obawa przed efektami deformy minister Zalewskiej, które eksplodują we wrześniu. Anna Zalewska w Brukseli przygotowuje się do wakacji a problem spadł na głowy samorządowców i rodziców – mówił.

Grzegorz Schetyna przekonywał również, że dziś miejsce wszystkich partii opozycyjnych jest pośród ludzi, ludzi którzy są potrzebujący. Zapewniał, że jeśli Platforma Obywatelska wygra jesienne wybory, nic co zostało Polakom dane za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie zostanie im odebrane. – Potrzebujemy 500 zł na każde dziecko, nie do wyborów, tylko po wyborach – mówił.

Polityk zapowiedział również walkę o emeryturę wolną od dodatkowego opodatkowania. – Jestem przekonany, że to, o czym mówimy razem z Polskim Stronnictwem Ludowym, emerytura bez podatku – jak zrobić z brutto dla pensji niskich czy małych, żeby one nie były obciążone dodatkowym opodatkowaniem. Dzisiaj to jest dla nas wyzwanie i o tym będziemy mówili w kampanii wyborczej i będziemy te obietnice składać przed wyborami, bo to jest ważne. Pieniądze muszą być tam, gdzie są najbardziej potrzebne – podkreślał przewodniczący Schetyna.