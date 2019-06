Żona Adama Bodnara pozywa TVP. Chodzi o materiał dot. syna RPO

Przypomnijmy, że 14-letni syn Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, miał dokonać trzech rozbojów w pobliżu swojej szkoły – ustalił portal TVP.Info. Syn Bodnara miał dopuścić się napaści wraz z dwójką kolegów. Do tych wydarzeń doszło pod koniec zeszłego miesiąca – 26 i 28 maja. Trójka chłopaków miała podchodzić z nożem do młodszych kolegów i zastraszać ich, domagając się pieniędzy. Chodziło o kwoty w wysokości 10, 20 zł. W wyniku tych wydarzeń na szczęście nikt nie został ranny. Sprawa jednak trafiła do Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów, do wydziału dla nieletnich.

"Niektóre media, głównie telewizja publiczna, próbują do sporu wokół oświadczenia KMPT włączyć moje sprawy rodzinne. Odbieram to jako wyraz złej woli i przekroczenie standardów etycznych" – napisał w piątek Adam Bodnar w oświadczeniu. "Zostały podjęte pierwsze kroki prawne" – poinformował "Presserwis" pełnomocnik matki dziecka, mecenas Maciej Ślusarek z kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Nie podał jednak szczegółów.